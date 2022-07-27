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Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afgoye ve Marka şehirlerinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dış Politika 27.07.2022, 23:19 27.07.2022, 23:58
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali’nin Afgoye ve Marka şehirlerinde bugün gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında resmi görevlilerin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

#Dışişleri Bakanlığı
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