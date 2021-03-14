Mısır'dan Türkiye'ye şaşırtan cevap

Mısır'dan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başladığı yönündeki ifadeleriyle ilgili olarak temkinli bir açıklama geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için Ankara'nın egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Mısır haber ajansı MENA, ismini açıklamadığı resmi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, kendisiyle normal ilişkiler kurmak isteyen herhangi bir ülkeden, uluslararası hukuk kurallarına, iyi komşuluk ve egemenlik ilkelerine uymasını ve bölgedeki Arap ülkelerinin içişlerine müdahale girişimlerini durdurmasını beklediğini aktardı.

Adı açıklanmayan dışişleri yetkilisinin Türkiye'nin Libya'daki varlığını kastettiği yorumları yapılıyor.

'Maslahatgüzarlık düzeyinde çalışmalar'

Yetkili, Türk ve Mısır diplomatik misyonlarının maslahatgüzarlık düzeyinde çalışmalarını sürdürdüğü göz önüne alındığında Türkiye ile diplomatik temasların "yeniden" başlaması diye bir tanımlamanın söz konusu olmadığını" ifade etti.

Haberde, Mısırlı yetkilinin "Şu anda iki ülke arasındaki diplomatik temasın yeniden başladığını gösteren hiçbir şey" yok ifadesine yer verildi.

Aynı yetkili, bununla birlikte iki ülke halkları arasında güçlü bağların olduğuna işaret etti.

Kaynak: Euronews

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 00:15