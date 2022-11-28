Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov: Türkiye, Türkmenistan tarafından ileri sürülen önemli uluslararası teklifleri daima destekliyor

Meredov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkilerin ele alındığını anlatan Meredov, bölgesel ve uluslararası konular üzerine de görüş alışverişi yapıldığını söyledi.

Meredov, iki ülkenin sahip bulunduğu potansiyeli harekete geçirmek konusunda hemfikir olduklarını belirterek, uluslararası kurumlardaki işbirliğine vurgu yaptı ve Türkmenistan'ın son 15 yılda Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu 17 karar teklifine Türkiye'nin destek verdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye bu destek için teşekkür eden Meredov, "Türkmenistan ve Türkiye, günümüzde mühim uluslararası politika konularında benzer veya yakın görüşleri beyan ediyor. Türkiye, Türkmenistan tarafından ileri sürülen önemli uluslararası teklifleri daima destekliyor. Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasına ve uluslararası tekliflerine yakın destekleri için Türk kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Biz bundan sonra da uluslararası kuruluşlarda karşılıklı destek politikamızı sürdürme konusunda anlaştık." dedi.

Meredov, Türkmenistan'ın da Türkiye'nin uluslararası kuruluşlar nezdindeki inisiyatif ve tekliflerini desteklediğini kaydederek, ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) İstanbul zirvesinde teşkilata gözlemci üye olduğunu hatırlattı.

Türkmenistan'da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü devlet başkanları zirvesine değinen Meredov, üç ülkenin bu uluslararası formattan faydalar sağlayacağını belirterek, "Türkmenler, Azerbaycanlılar ve Türkler, bu beraberlikle büyük işler yapabiliriz."dedi.

Güvenlik konusunun da Çavuşoğlu'yla görüşmede ele alındığını söyleyen Meredov, özellikle Afganistan konusundaki son gelişmeleri anlattığını ifade etti.

Meredov, ticari ve ekonomik işbirliğinin ikili ilişkilerin önemli bir alanı olduğunu belirterek, "Bu bağlamda hükümetler arası ekonomik işbirliği komisyonu, Türkmen-Türk İş Konseyi ve benzeri kuruluşların aktif hale gelmesi gerektiği söylendi." dedi.

Kültürel alandaki işbirliğinin de görüşmede geniş yer bulduğunu kaydeden Meredov, "İki dost ve kardeş halk, ortak tarihi, kültürel ve manevi, ahlak değerlerine sahiptir. Bunlar, kültürel alanda ilişkileri geliştirmek için kuvvetli bir temeldir. Kültür işbirliğini daha da geliştirmek, kültür ve sanat temsilcileri arasında karşılıklı temasları arttırmak konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Meredov, bilim, eğitim, sağlık, spor ve turizm sektörlerinde yapılan çalışmaların da ele alındığını sözlerine ekledi.