Çavuşoğlu-Bayramov-Meredov ortak basın toplantısında enerjide iş birliğine vurgu yapıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kabulleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bayramov, mevkidaşlarıyla hem ikili hem de üçlü çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin tüm alanlarda en yüksek düzeyde geliştiğini, devlet başkanlarının da doğrudan katılımıyla her gün ilerlediğini vurguladı.

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için yürüttüğü savaşta Türk halkı ve devletinin siyasi ve manevi desteğini aldıklarını hatırlatan Bayramov, bu desteğin kendilerine güç ve moral verdiğini ifade etti.

Bayramov, savaş sonrasında bölgede yeni güvenlik formatının belirlendiğini, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete başladığını belirterek Türkiye'nin bölgede sürdürülebilir barışın temininde önemli rol oynadığını kaydetti.

Türk mayın temizleme ekiplerinin savaş sonrasında ilk günlerden itibaren bölgede çalıştığını hatırlatan Bayramov, Türkiye'nin işgalden kurtarılan bölgelerin imarında yer alacağını kaydetti.

Bayramov, Türkiye ile ortak gerçekleştirdikleri enerji ve ulaştırma projelerinden de bahsederek küresel salgın nedeniyle 2020'de ekonomik ilişkilerde biraz azalma olduğunu, fakat bunun kısa sürede giderileceğini söyledi.

Azerbaycan tarihinde ilk kez sadece kimlikle yurt dışına gitmek konusundaki anlaşmanın Türkiye ile yapıldığını hatırlatan Bayramov, "Azerbaycan-Türkiye birliği ebedidir. Bu birlik, dostluk, kardeşlik, stratejik ortaklık ve karşılıklı saygı temelinde kurulmuştur." dedi.

Bayramov, bugün gerçekleştirdikleri üçlü toplantıya işaret ederek "Burada yeni fikirler dile getirildi. Sonraki aşamalarda şimdi dile getirilen düşüncelerin hayata geçirilmesinin mümkün olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bugün ticaret, enerji, gümrük, ulaştırma, güvenlik, tarım gibi konularda fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Bayramov, şunları kaydetti:

"İş birliği için önemli projeler arasında Hazar Denizi'ni geçmekle Türkmenistan ve Azerbaycan'ın birleştiren, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu aracılığıyla Avrupa'ya çıkışı olan Doğu-Batı uluslararası koridoru, bu koridorun parçası olan multimodal ulaştırma koridorunun transit potansiyelinden bahsettik. 21 Ocak 2021'de Azerbaycan ve Türkmenistan arasında Dostluk ismi verilen petrol ve doğal gaz yatağının birlikte işletilmesi konusunda anlaşma imzalandı. Bu proje, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın ekonomilerine katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin enerji güvenliklerine olumlu katkılar sağlayan bir proje olacaktır."

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşma sırası geldiğinde, Çavuşoğlu'nun "Şimdi de sözü dünyada dışişleri bakanlarının duayeni, Türk Dünyası dışişleri bakanlarının ak sakalı, bugün de tecrübesi ve vizyonundan istifade ettiğimiz kardeş Türkmenistan'ın Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'a veriyorum" ifadeleriyle sözü verdiği Meredov, toplantının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi sebebiyle bugünün tarihi ve çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildiğini aktaran Meredov, görüşmede iki ülke ilişkilerini daha da geliştirme konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Meredov, yıl içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'a ziyareti için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Bugünkü üçlü toplantıda siyasi ve diplomatik olmak üzere çok önemli konuları ele aldıklarını kaydeden Meredov; Türkmenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde büyük işler yaptığını vurguladı.

Meredov, Türkiye ve Azerbaycan'ın Türkiye'ye destek verdiğini belirterek "Türkmenistan'ın teklifleri, inisiyatifleri bu teşkilat çerçevesinde iki kardeş yurt tarafından her defasında destekleniyor." dedi.

Bugünkü toplantıda birkaç kararın kabul edildiğini aktaran Meredov; Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının katılımıyla yapılacak zirvenin hazırlık konularını ele aldıklarını kaydetti.

Meredov, zirvenin üç ülkenin ilişkilerini derinleştirmek ve enerji, ulaştırma, yüksek teknoloji, ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılacağını belirtti.

Yapılacak üçlü zirvenin hazırlıklarına şimdiden başladıklarını aktaran Meredov, bununla ilgili beraber yol haritası yapacaklarını söyledi.

Meredov, üç ülkenin de aynı tarihi yaşadığına, bir kültürü ve uygarlığı olduğuna ve bir dili konuştuğuna dikkati çekerek "Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz her defasında Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanı tarafından öne sürülen inisiyatifleri destekliyorlar. Gelecekte de böyle olacağından umutluyuz." dedi.

Meredov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

AA