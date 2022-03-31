Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Türkiye’ye teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede İstanbul'daki müzakere ele alındı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, “Ukrayna’nın gerçek bir dostu olan Erdoğan’la bir görüşme daha yaptık. Barış için daha fazla adım atma konusunda mutabık kaldık. Türkiye, Ukrayna'nın güvenliğinin garantörlüğüne hazır olduğu için teşekkür ettim" dedi.

"İnsani yardım için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cephedeki durum, Rusya'nın sivillere karşı işlediği savaş suçları ve altyapıya verilen zarar hakkında görüştük. Türkiye'nin siyasi ve diplomatik de dahil olmak üzere sağladığı tüm desteği takdir ediyorum. Mariupol'dan, özellikle yaralı sivillerin tahliyesi olasılığını da tartıştık. Rus saldırılarından dolayı Türkiye'ye sığınan Ukrayna vatandaşlarına sağlanan insani yardım için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız."

Erdoğan 'Türkiye ev sahipliğini yapsın' önerisini yineledi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

İstanbul’daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.