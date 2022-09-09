Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.