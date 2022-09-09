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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti.

Dış Politika 09.09.2022, 11:38 09.09.2022, 11:43
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.

#Ukrayna #tahıl sevkiyatı
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