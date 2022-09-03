Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 1 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti.
Dış Politika 03.09.2022, 13:09
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bölgedeki olumsuz hava durumu nedeniyle 9 gemi Ukrayna limanlarında hareket için bekliyor, bir gemi ise seyre çıktı.
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