Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 1 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bölgedeki olumsuz hava durumu nedeniyle 9 gemi Ukrayna limanlarında hareket için bekliyor, bir gemi ise seyre çıktı.