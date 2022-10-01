Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 13 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı.
Dış Politika 01.10.2022, 14:04
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 13 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 ay gibi bir süre içerisinde Ukrayna limanlarından 5,5 milyon tondan fazla tahılın taşınmasını sağlayan tahıl sevkiyatı, planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Son 3 günde Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.
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