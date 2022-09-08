Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Dış Politika 08.09.2022, 10:21 08.09.2022, 10:40
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği ve bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
21
açık
Günün Anketi Tümü