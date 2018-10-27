Vahdettin Köşkü'nde Suriye zirvesinde ne olacak?

İstanbul Çengelköy'deki Başbakanlık Anadolu Yakası Ofisi olarak kullanılan Vahdettin Köşkü'nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde; Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek. İstanbul’da yapılacak dörtlü zirvede Suriye’de barış için uygulamaya konulacak sekiz seçenek ele alınacak. Erdogan'ın davetiyle Vahdettin Köşkü’nde yapılacak zirveye katılan dört ülke liderinin Suriye savaşının gidişatı üzerine izlenecek barış rotası hakkında görüşecekleri ön görülüyor.

Vahdettin Köşkü

Çengelköy Köşkü veya Vahdettin Köşkü İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Çengelköy'de bulunan bir köşk. Köşk, Padişah olmadan önce Şehzade Mehmed Vahdeddin Efendi tarafından kullanıldığı için Vahdettin Köşkü adıyla bilinir. "Şu anda Başbakanlık Anadolu Çalışma Ofisi" olarak kullanılıyor.

Vahdettin I.Dünya Savaşının sonunun artık iyice netleştiği 1918 temmuz ayında padişah oldu. Yaklaşık dört ay sonra Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul ederek teslim oldu. Çok sıkıntılı bir dönemde hükümdarlık yapan padişah Vahdettin saltanatın kaldırılması üzerine 17 Kasım 1922 tarihinde sessiz bir şekilde ülkeden ayrılmıştı. Hayatın son günlerini İtalya’nın San Remo kentinde maddi sıkıntılar içerisinde geçiren son padişah 14 Mayıs 1926 tarihinde kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Suriye’ye getirilmiş ve Şam’da defnedilmiştir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net