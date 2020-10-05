Vandalların artıkları temizleniyor

Kayseri'de kent meydanının yanı sıra bir zamanlar şehrin cazibe merkezi olan eski sokaklarda göze çarpan mescit, cami, hamam, çeşme ve kümbetlerin üzerlerine yazılan çirkin yazılar dikkati çekiyor.

Çoğunluğu Selçuklu eseri çok sayıda tarihi yapının bulunduğu merkez Melikgazi ilçesinde belediye, kentin tarihine sahip çıkmak adına başlattığı temizleme çalışmasıyla tarihi taş yapıların üzerindeki yazıları kumlama yöntemiyle siliyor.

"Tarihi eserlerin üzerindeki çirkin yazıları siliyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentin Asurlulardan başlayarak pek çok tarihi döneme ve kültüre tanıklık ettiğini söyledi.

Şehir merkezinden başlayarak bu eserlerin korunması için çalışma başlattıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kuvars kumuyla suyu karıştırarak tarihi eserlerin üzerindeki çirkin yazıları siliyoruz. Bazen eserlerdeki yazılar yağlı boya ile bazen de sprey boyayla yazılmış oluyor. Yapıya zarar vermeden eserlerin üzerindeki yazıları temizliyoruz. Görsel kirliliği de önlemiş oluyoruz."

İnsan birisini seviyorsa onu kalbine yazmalı, duvarlara yazmanın bir anlamı yok." diyen Palancıoğlu, "Bu eserlere yazı yazmak kültürel seviyenin düşüklüğünü gösteriyor. Tarihimize, kültürel mirasımıza sahip çıkmak için tüm gençlerimizi bu eserlere karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Boyalar biraz uğraşınca çıkıyor ancak kazıdıklarında taşa verdikleri zaman bunun tamiri de mümkün olmuyor" dedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 15:15