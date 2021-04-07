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Yunan bakan Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i Ankara'da kabul etti.

Dış Politika 07.04.2021, 17:09 07.04.2021, 17:26
Yunan bakan Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleşen görüşmeyi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın önümüzdeki haftaki ziyareti öncesinde Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Dendias'ın Türkiye'ye 14 Nisan'da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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#Yunanistan #Türkiye #Mevlüt Çavuşoğlu
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