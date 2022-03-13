Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'da
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Dış Politika 13.03.2022, 12:27
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi.
Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket eden Miçotakis, saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
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