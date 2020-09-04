Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa, Macron ne yapacağını şaşırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar;

(NATO’nun tansiyonu düşürme adımı) Çatışma ya da kaza olmaması için bir girişim var.

Yunanistan'ın olurundan sonra NATO açıklama yaptı ama Yunanistan sonra NATO genel sekreterini yalanladı, bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi.

Teknik düzeyde görüşme için bize sordular, evet dedik.

Diyalogla çözüme evet dedik ama Atina hayır dedi. Haklı olan görüşmekten kaçınmaz.

Doğu Akndeniz'de tek bir hedefimiz var hakkımızı yani Türkiye'nin hakkını aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkının hakkını savunmak. Bunu yaparken tüm Akdeniz etrafındaki ülkelerle iş birliği yapacağımızı söylüyoruz. Bu iş birliği olmadığı için bizde kendi faaliyetlerimizi paylaştık.

NATO'DAN AKDENİZ ADIMI

"Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir. Kendisine güvenen diyalogdan kaçmaz. Bİz haklı olduğumuzu biliyoruz bu tezimizi hiç çekinmeden her platformda açıklıyoruz. Yunanistan'ın haksız olduğunu AB'deki ülkeler de biliyor. Yunanistan'ı kışkırtan Fransa'nın derdi başka.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'on kabul etmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın haksız olduğunu Avrupa Birliği ülkeleri de biliyor, Yunanistan'ı kışkırtan Fransa. Macron ne yapacağını şaşırdı" dedi.