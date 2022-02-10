"Yunanistan silahlandırmadan vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır"

TRT Haber canlı yayınında dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatına (TMT) yönelik bir televizyon programında son derece üzüntü verici bir söylem gördüklerini belirterek, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC’nin Kuvayımilliye'sidir ve Kıbrıs'ta Türklerin direnişinin sembolüdür." diye konuştu.

TMT'nin mafya ve illegal faaliyet ya da cinayetlerle birlikte anılmasının herkesi üzeceğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kıbrıs bir milli mesele politikasıdır, başka konularda görüş ayrılığımız olabilir, Kıbrıs davası hepimizin davasıdır. Kıbrıs, Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin ve Türk milletinin davasıdır. O yüzden dün akşam böyle bir söylemi görünce ben önce inanamadım, sonra bir daha dinledim. Açıkça bir hanımefendinin bir televizyon programında bu söylem içinde olduğunu gördüm, çok da üzüldüm. İnşallah bir düzeltici açıklama da yaparlar çünkü gördüğüm kadarıyla dün hem KKTC‘de hem de Türkiye’de infial yarattı bu açıklama. Dikkatli olmak lazım."

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinin iki boyutundan bir tanesinin hidrokarbon konusunda gelir paylaşımı olduğunu söyledi.

"Kıbrıs'ta kalıcı bir siyasi çözüm ne kadar olur bilmiyoruz, ama gelir paylaşım konusunda aslında Rumlar evet dese samimi olsa Avrupa Birliği de bunlara biraz baskı yapsa ya da ikna etse çok kolay. İki taraf arasında iki taraftan şirketler üzerinden Avrupa Birliği ya da BM mekanizması üzerinden bu hakça gelir paylaşımı düzenlenebilir." değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının çok yapıcı tekliflerde bulunmasına rağmen Rum tarafının paylaşım konusunu reddettiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için Birleşmiş Milletler'e (BM) iki mektup gönderdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu işin takipçisi olacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bu adaların Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarıyla Yunanistan'a silahsızlandırılma şartıyla verildiğini vurgulayarak Yunanistan'ın 1960'lı yıllarda bunu ihlal etmeye başladığının altını çizdi.

Türkiye'nin BM'ye yazdığı mektuplarda bu adaların Yunanistan'a şartlı verildiğini ancak Yunanistan'ın bu anlaşmaları ihlal ettiğini belirttiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır." dedi.

BM'den Türkiye'nin mektubuna herhangi bir yanıt gelmemesi ve Yunanistan'ın ihlale devam etmesi halinde Türkiye'nin adaların egemenliğini tartışmaya açıp açmayacağına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Elbette başlatacağız. Bu anlaşmaların tarafları var. Lozan Anlaşması, Paris Barış Anlaşması... Uluslararası platformda bu tartışmayı tabii ki başlatacağız." diye konuştu.