Yunanlıların hak iddiasında bulunduğu alanda Meis Adası civarında NAVTEKS ilan ettik

Türkiye dün Antalya/Kaş, Yunan/Meis adası dolaylarına Navteks ilan etti.

Türkiye 21 Temmuz tarihinde Meis adası civarında Navteks ilan edip sondaj çalışması başlattığını bildirdi. Sismik Araştırma gemimizi, savaş gemileri ve fırkateyn koruyacak

NAVTEX İLAN ETMEK NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.