İki ilde 26 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Erzurum ile Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu 02.04.2022, 10:31
Erzurum'da son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları ve kırsal bölgelerdeki kar yağışı sonucu 25 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Tekman ve Hınıs ilçelerinde olmak üzere kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
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