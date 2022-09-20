Meteorolojiden Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Doğu Anadolu 20.09.2022, 13:47
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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