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Meteorolojiden Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu 20.09.2022, 13:47
Meteorolojiden Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#meteoroloji #Doğu Anadolu
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