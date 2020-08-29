Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenenek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız." dedi.

"Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.

İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır."

"Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terketmedik." ifadesini kullanan Erdoğan, "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız." diye konuştu.

"Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk." dedi.

Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilin kalmadığını belirten diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 teknoparkımız 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik. Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik." dedi.

"Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı.

Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız.

Ülkemiz, milletimiz ve demokrasi için attığımız her adımı yargı yoluyla engellemek isteyen çapsız muhalefet ile mücadele ettik.

Milletin emanetini, ülkenin sırtına kene gibi yapışmış azgın azınlığın ihtiraslarına kurban etmedik.

18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir."

"Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur." dedi.

Erdoğan, "Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız. Devlet - millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak, küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız." diye konuştu.

"Hamle programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de inşallah gerçekleştireceğiz." diyen Erdoğan, "Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.