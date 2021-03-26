ABD'de 2 kişi kalabalığa ateş açtı
ABD'nin Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda, gece yarısından sonra 2 kişinin kalabalığa ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Amerika 26.03.2021, 16:33
Yetkililer, Chicago eyaletinin Güney Yakası'nda bulunan Wrightwood semtinde 2 erkek tarafından kalabalığa ateş açıldığını, başından yaralanan 26 yaşındaki bir adamın olay yerinde öldüğünü bildirdi.
Aralarında ağır durumda olanların da bulunduğu 7 yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis yetkilileri, bölgede çok sayıda silahın bulunduğunu ifade etti.
AA
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