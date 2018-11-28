ABD'deki Kaşıkçı oturumunda kozlar ortaya serildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin elde ettiği verilerde talimatın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiğini gösteren direkt bir rapor olmadığını belirtti.

Pompeo, ABD Kongresinde, Yemen ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik brifingin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Pompeo, "Kongredeki brifing esnasında CIA'in cinayete ilişkin yazdığı tüm raporları okudum ve raporlarda talimatın Veliaht Prens tarafından verildiğini gösteren direkt bir ifade yok." şeklinde konuştu.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pompeo Kongredeki oturumda, Washington'ın Yemen savaşında aldığı rolün ABD'nin çıkarları için olduğunu ve Suudi Arabistan'a verilen desteğin devam etmesini savundu.

Açıklamada, Mike Pompeo'nun Yemen konusunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) verilen desteğin devam etmesini istediği, aksi halde İran'ın bölgedeki gücünü artırarak Suudi Arabistan ve İsrail'e kaşı daha büyük bir tehdit oluşturacağını ileri sürdüğü belirtildi.

ABD'nin Yemen'deki rolünü bitirmesi durumunda, Amerikan vatandaşları ve ulusal güvenliğinin de riske gireceğini iddia eden Pompeo, Yemen'in DEAŞ için potansiyel bir yeniden yapılanma merkezi olduğunu dile getirdi.

"Bu brifingdeki en ikna edici katılım boş bir sandalyeydi"

Diğer yandan, Mike Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in brifing verdiği oturuma katılan Demokrat Senatör Richard Durbin, oturum sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CIA Başkanı Gina Haspel'in brifinge katılmamasını eleştirdi.

Durbin, özellikle Kaşıkçı cinayeti konusunda en fazla bilgiye sahip olan Haspel'in Kongrenin çağrısına rağmen oturuma katılmamasını, "Bu brifingdeki en ikna edici katılım boş bir sandalyeydi." sözleriyle eleştirdi.

Richard Durbin, Gina Haspel'in brifinge katılmamasını "Beyaz Saray'ın bir talimatı" olduğu yönünde bilgilendirildiklerini belirterek, "Böyle hassas bir konuda ülkenin istihbarat kurumunun başkanıyla görüşmemiz engellendi." ifadesini kullandı.

"Konuyu kapatmaya çalışıyorlar"

Beyaz Saray kabul etmese de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın haberi olmadan Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlenemeyeceğini herkesin bildiğini kaydeden Durbin, kendilerinden Veliaht Prensi görmezden gelmeleri istendiğini ama bunu kabul etmeyeceğini vurguladı.

Kıdemli Demokrat Senatör Bob Menendez ise Haspel'in brifinge katılmamasını, "Beyaz Saray'ın konuyu kapatmaya çalıştığının bir göstergesi" olarak değerlendirdi.

Menendez, Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan'a karşı sessiz kalmasını da eleştirerek, "Bu, eğer ABD ile pazarlık yapabilecek bir şeyiniz varsa ceza almadan istediğinizi yapabilirsiniz mesajıdır." diye konuştu.

"Talimatı Suudi Veliaht Prens'in verdiğine inanıyorum"

ABD yönetiminin Senatoya yaptığı Yemen ve Cemal Kaşıkçı sunumuna katılan ABD'li Senatör Demokrat Jeanne Shaheen ise, "Kaşıkçı cinayetinin talimatını Suudi Veliaht Prens'in verdiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Senatoda yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Amerikan CNN kanalına konuşan Shaheen, Pompeo ve Mattis'ten duyduklarından tatmin olmadığını söyledi.

Söz konusu oturumun ardından Kaşıkçı cinayeti hakkındaki güncel yorumu sorulan senatör, "Kaşıkçı cinayetinin talimatını Suudi Veliaht Prens'in verdiğine inanıyorum." diye konuştu.

Shaheen ayrıca, güvendiği bir kaynağın, Kaşıkçı cinayetine ait olduğunu iddia ettiği bir videoyu internette izlediğini söylediğini, ancak söz konusu videonun gerçek olup olmadığını bilmediğini kaydetti.

Ryan'dan "ahlaki tutarlılık" vurgusu

Öte yandan Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Pompeo-Mattis oturumunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ryan, "Realpolitik çok önemlidir fakat ahlaki bir tutarlılık ve faillerin sorumlu tutulması durumunda realpolitik işe yarar." şeklinde konuştu.

ABD'nin değerlerini koruyarak Kaşıkçı cinayeti sürecini ele alması gerektiğine vurgu yapan Ryan, bunu yaparak da Amerikan çıkarlarının korunabileceğini söyledi.

Diğer yandan Cumhuriyetçilerin bir diğer önemli ismi Cumhuriyetçi Lindsey Graham de söz konusu oturumun ardından bazı değerlendirmeler yaptı.

"CIA'den bir şeyler duyana kadar hiçbir şey yapmayacağım"

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in oturuma katılmamasını sert sözlerle eleştiren Graham, Haspel'in katılmadığı oturumun "yetersiz" olduğunu kaydederek, "CIA'den (Kaşıkçı cinayetiyle ilgili) bir şeyler duyana kadar hiçbir şey yapmayacağım." dedi.

Senatodaki tüm önemli oturumlarda oy kullanmama yolunu seçebileceğini aktaran Graham, Kaşıkçı cinayetine ilişkin CIA Direktörü Haspel'in senatörleri bilgilendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 23:35