ABD maymun çiçeği ile mücadele için harekete geçti
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maymun çiçeği virüsüyle mücadele için acil operasyonlar birimini devreye soktu.
Amerika 30.06.2022, 07:27 30.06.2022, 07:45
Acil Durum Operasyon Merkezi (EOC), maymun çiçeği salgınına karşı operasyonel desteği artırmak için salı günü etkinleştirildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi Scott Pauley, EOC'un faaliyete geçmesinin CDC personelinin salgınla mücadelesine takviye sağlayacağına dikkat çekti.
Pazartesi günü itibarıyla CDC, ABD'deki 28 eyalette 306 maymun çiçeği vakası kaydetmişti. Vakaların 66'sı California, 63'ü New York ve 45'i Illinois'te görülmüştü.
Acil Durum Operasyon Merkezi, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği Ocak 2020'de de COVID-19 için etkinleştirilmişti.
Kaynak: AA
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