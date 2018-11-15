ABD'nin savaş masrafları 6 trilyon dolar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan vakıf üniversitesi Brown Üniversitesi tarafından 14 Kasım'da açıklanan bir rapora göre, 2019 mali yılı itibariyle ABD'de 11 Eylül saldırısının ardından savaş masrafları 5 trilyon 930 milyar doları buldu.

Raporda 2023 mali yılına kadar ABD'nin savaş için 800 milyon dolar daha harcaması öngörülüyor. Rapora göre, 11 Eylül'ün ardından yapılan harcamaların 2 trilyon doları doğrudan savaş için kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Mart ayında yapılan açıklamada, 11 Eylül olayından sonra ABD Savunma Bakanlığı'nın savaş harcamaları yaklaşık 1,5 trilyon dolar olarak duyuruldu.

Kaynak: CRI