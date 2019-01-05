ABD'nin USS Cole gemisini bombalayan El Kaide üyesi Bedevi öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2000 yılında 17 ABD askerinin öldüğü ABD "USS Cole" savaş gemisine yönelik bombalı saldırıyı planlayan El Kaide üyesi Cemal el Bedevi'nin Yemen'de öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM sözcüsü Albay Bill Urban yaptığı açıklamada, "Cemal el Bedevi'nin öldürüldüğü bilgisinden haberimiz var. ABD kuvvetleri 1 Ocak'ta Yemen'in Marib ilinde USS Cole bombalı saldırısına adı karışan El Kaide elebaşılarından Cemal el Bedevi'nin hedef alındığı güdümlü bir saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Albay Urban, saldırının kesin sonuçlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtirken, Amerikan medyasına konuşan bazı istihbarat kaynakları da Bedevi'nin tek başına aracıyla seyir halinde iken vurulduğunu bildirdi.

2000 yılınfaki Yemen’de ABD gemisi USS Cole saldırısı

Uzun süre Yemen’de konaklayan Amerikan gemilerine yönelik eylem plânlayan El Kaide 3 Ocak 2000’de Eden limanında bulunan USS Sullivan gemisine intihar saldırısı girişiminde bulundular. Ancak, hazırladıkları sürat teknesi patlayıcıların ağırlığı nedeniyle battığından eylem başarısızlıkla sonuçlandı.

Kimsenin fark etmediği bu eylem teşebbüsü sonrasında batan tekne el Kaide tarafından denizden çıkarıldı, onarıldı, gövdesi güçlendirildi ve tekrar kullanılmak üzere hazır edildi. Bu olaydan aylar sonra 12 Ekim 2000 tarihinde aynı plân USS Cole gemisi için uygulandı. Eylem günü 225 kg. patlayıcı yüklü tekne üç militanın yönetiminde USS Cole mürettebatına sevgi gösterileri yaparak yaklaştı ve tam geminin yanındayken geminin gövdesine 6 x 12 m. ebadında bir delik açan güçlü bir patlama meydana geldi. Olayda 17 Amerikan denizcisi öldü, 38 denizci yaralandı.

Aynı anda yüzden fazla su üstü hedefini takip edebilme imkân ve kabiliyetine sahip bir milyar dolar değerindeki güdümlü füze destroyeri olan USS Cole gemisi, patlamanın şiddetiyle hizmet dışı kaldı ve ABD’ye kadar başka bir gemiyle taşınarak götürüldü.

Olaydan sonra yapılan soruşturmada saldırının El Kaide’nin merkez grubuna bağlı militanlar tarafından icra edildiği, eylem hücresinin liderinin Kenya ve Tanzanya saldırılarını düzenleyen hücrede görev alan Abdülrahim el Neşiri olduğu, bu kişinin 1999 yılı sonlarında, saldırıda kullanılan sürat teknesini satın almak, eylemi plânlamak ve icra etmek üzere Yemen’e geldiği, saldırıda kullanılan patlayıcıların ise El Kaide’nin yine merkezî grubundan Hellal kod adlı Tevfik Bin Ateş tarafından tedarik edildiği tespit edildi. Neşiri’nin uzun süre Yemen’de keşif yaparak hedef araştırması yaptığı ve eylemi tasarlayarak Usame Bin Ladin’e teklif ettiği, Ladin’in de eylemi kabul ederek Neşiri’yi hücre lideri olarak görevlendirdiği, eylem esnasında sürat teknesinde bulunan üç militanın bizzat Usame Bin Ladin tarafından seçildiği anlaşıldı.

Yemen güvenlik kuvvetlerince olaydan sonraki iki yıl içinde Neşiri dahil saldırıya karışan 13 kişi yakalandı ve Eylül 2004’te Neşiri ölüm cezasına, diğerleri 5-10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, bu kişilerin tamamı Şubat 2006’da hapishaneden firar ettiler.

Kaynak: Terör olayları takvimi, AA

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 09:46