Amerika'da sel felaketi: Biri çocuk 8 kişi öldü

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, fırtına ve selin etkili olduğu New York'ta biri çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Passaic Belediye Başkanı Hector Lora, yağışlardan etkilenen Passaic kentinde aracı sular altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle New York'ta olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Blasio, kentte etkili olan şiddetli yağmur ve sele dikkati çekerek tarihi bir hava olayı ile mücadele ettiklerini vurguladı.

New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sel nedeniyle metronun kullanılamadığı belirtilirken, insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.

AA