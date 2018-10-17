FBI Porto Riko'da belediye binasını bastı

FBI'ın Porto Riko yetkililerinden Douglas Leff, basına yaptığı açıklamada, belediye binasının bazı katlarına baskın yapan yetkililerin, herhangi bir kişinin devam etmekte olan soruşturmayı engelleyip engellemediğini belirlemeye çalıştığını ifade etti.

Leff, ajanların, Porto Rikolu yetkililerin, San Juan Belediyesinin satın alma departmanında birtakım usulsüzlükler bulduklarını bildirmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından evrakların yok edilebileceğine ve sahte evrak düzenlenebileceğine ilişkin iddialar üzerinde çalıştığını belirtti.

San Juan Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz da yaptığı açıklamada, çalışanlara federal yetkililerle iş birliği içinde olmaları talimatını verdiğini aktardı.

FBI geçen ay, Porto Rikolu senatör Abel Nazario'yu yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almıştı.

FBI Sözcüsü Carlos Osorio, senatör Nazario'nun ülkenin güneybatısındaki Yauco kentinde belediye başkanlığı yaptığı dönemde federal fonları zimmetine geçirmekle suçlandığını belirtmişti.

FBI'ın ABD Çalışma Bakanlığının şikayetiyle harekete geçtiği ifade edilmişti.

Karayip ülkesi Porto Riko, "bağımsız ABD toprağı" statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA