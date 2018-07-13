Londra'da Trump protestosu

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve İskoçya’yı kapsayan 4 günlük ziyareti için Brüksel’den ayrılarak İngiltere’ye gitti. Trump, temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya geldi.

LONDRA'DA PROTESTO

Öte yandan Trump'ın İngiltere'yi ziyareti, başkent Londra'da protesto edildi. İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında Trump'ın bu geceyi geçireceği ABD'nin Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde toplandı.

"Trump'a karşı hep birlikte, o gelirken gürültü yapalım" başlıklı gösteride katılımcılar ellerinde "Trump, burada istenmiyorsun", "Trump buradan defol ve evine git" ve "Trump ile Muhafazakarlara (iktidar partisi) karşı yürüyün", "Özel ilişki mi? Sadece 'hayır' deyin" yazılı pankartlar tutarken, "Açık ve bağırarak söyleyin, Trump burada istenmiyor" ile "Trump evine dön" şeklinde sloganlar attı. Protesto boyunca bebek Trump balonu da meydandaydı.





Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 15:32