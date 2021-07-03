Meksika Körfezi'nde yangın çıktı

Meksika basınında yer alan habere göre, Pemex'ten yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Campeche açıklarında, denizin metrelerce derinliğindeki su altı borusunun patlaması sonucu çıkan yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, patlamadan sonra derhal müdahale edilmesine rağmen yangının uzun süre söndürülememesine boru hattındaki sızıntının neden olduğu belirtildi.

Patlamanın nedeninin kapsamlı olarak araştırılacağını duyuran Pemex, yangının yerel saatte 10.45'te söndürüldüğü bilgisini paylaştı.