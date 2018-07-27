Mesele gerçekten Rahip Brunson mu?

Elif Kübra Ongun | Dunyabulteni.net

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Berdal Aral, gündemdeki rahip Brunson davasına, ABD’nin Türkiye’yi tehdit etmesine, ne tür yaptırımlar uygulayabileceğine ve eğer yaptırımlar uygulanırsa Türkiye’nin bundan nasıl etkileneceğine dair Dünya Bülteni’ne önemli açıklamalarda bulundu.

ABD’nin en başından beri FETÖ üyelerini Türkiye’ye iade etme gibi bir düşüncesinin olmadığını, Brunson davasını da iadeler konusunda bahane olarak öne süreceğini belirten Aral, ‘’ABD muhtemelen Türkiye’yi kendince sıkıştıracağını düşündüğü bazı adımlar atacaktır. Mesela silah ve uçak alım ve satımı. Bunlardan vazgeçmiş olabilir ya da Türkiye’ye herhangi bir konuda destek vermekten vazgeçebilir, belli platformlarda Türkiye’nin aleyhine birtakım söylemler geliştirebilir, ticari ilişkilere birtakım kısıtlamalar getirebilir.

Bunu tehdidi siyasi anlamda da yorumlayabiliriz. AK Parti hükümetini zora sokmak, uluslararası alanda Türkiye’yi daha fazla yalnızlaştırmak gibi de düşünülebilir fakat ben daha ziyade ekonomik ve askeri anlamda yaptırımlar uygulayacaklarını öngörüyorum.

FETÖ konusunda da bir yaptırımı olabilir, bu zamana kadar ABD, FETÖ konusunda hiçbir şekilde yardım etmemesine rağmen Türkiye’nin iade edilmesini istediği FETÖ üyeleri meselesinde herhangi bir adım atmayacağını da söyleyebilir. Zaten FETÖ üyelerini Türkiye’ye vermeye niyetleri yok şimdi bu Brunson davasını bahane ederek danışıklı dövüşe çevirebilirler.’’ ifadelerinde bulundu.

ABD’nin uygulayacağı yaptırımlar Türkiye’yi, İran ve Rusya’ya yakınlaştırabilir

Türkiye’nin yaptırımlar karşısında yalnızlaştırılamayacağının altını çizen Aral, ABD’nin haricinde Türkiye’nin ticari ve ekonomik ortaklık kurduğu ve özellikle savunma ihtiyacını karşılayabileceği başka alternatif ülkelerin de olduğunu belirterek, ‘’Türkiye’nin birden fazla seçeneği var. Ekonomik ve ticari olarak Türkiye’ye birtakım kısıtlamalar getirirlerse Türkiye’de aynı şekilde ABD’ye karşı adım atacaktır. Örneğin silah ve uçak alımı konusunda Türkiye, ABD dışında diğer ülkelerden de alım yapıyor, Türkiye’ye açık başka kanallar var Çin, Rusya gibi. Evet, ABD savaş uçaklarının niteliği ve kalitesi yüksek tabii ki fakat alternatifler de mevcut. Bu durum Türkiye’yi, Rusya’ya daha fazla yakınlaştırabilir bu da ihtimaller dahilinde. Bir diğer yandan ABD, İran’a ambargo konusunda da sürekli olarak Türkiye’yi sıkıştırıyor. Fakat bu ambargo tek taraflı dolayısıyla diğer devletleri bağlayıcı bir yönü yok. ABD’nin Brunson davasında takındığı tehditkar tavrı Türkiye’yi ABD’ye karşı İran’a ve Rusya’ya daha da yakınlaştırabilir bu da meselenin başka bir yönü. ‘’ dedi.

Trump dini gruplardan büyük tepki görüyor

ABD’nin, Brunson davasında Türkiye’yi samimi bulmadığını söyleyen Berdal Aral, ABD’nin bu tutuklamayı FETÖ pazarlığı şeklinde algıladığını bir diğer yandan da dini gruplar tarafından baskı gören Trump’ın bu meseleyi insan hakları ihlali gibi göstermeye çalıştığını vurgulayan Aral, ‘’ABD, Brunson’un gerçekten yargısal birtakım sebeplerden ve dahi FETÖ bağlantısından dolayı tutuklandığını düşünmüyor. Brunson’un tutuklanmasını FETÖ’ye karşı bir tür pazarlık konusu olarak görüyor. Bir de Türkiye’nin ABD’den gelen bunca baskıya rağmen bu işin peşini bırakacağını umut ediyorlardı yanıldılar. İşin dini gruplar boyutu da var tabii ki. Dini gruplar Trump’a çok büyük tepki gösteriyor. Bu tehditin yapılma sebeplerinden biri de bu olabilir. Türkiye, ABD’nin müttefiği olan bir ülke meseleye o açıdan da bakıyorlar, müttefiğimiz olduğu için özellikle yargısal bir konuda bizim tarafımızda yer almalı düşüncesiyle hareket ediyorlar. Fakat Türkiye onların beklediğini yapmadı, onlar da davanın samimi olduğuna inanmıyorlar, haksız bir dava olarak görüyorlar, Türkiye’nin pazarlık için Brunson’u tutukladığına inanıyorlar üstüne üstlük Türkiye baskılara rağmen de geri adım atmayınca ABD çareyi tehdit etmekte buldu.

Türkiye’nin konumunun ve tavrının gayet yasal olduğunu düşünüyorum, ABD’nin Türkiye’ye müdahale etmeye yetkisi yok. Eğer ortada çok vahim düzeyde bir insan hakları ihlali yoksa, keyfilik yoksa ve devletin yargı sistemi işliyorsa başka bir devletin baskı kurması, taviz vermesini istemesi ve bunu siyasi bir kararmış gibi göstermeye çalışması uluslararası hukuka aykırıdır. İçişlerine ve egemenliğe müdahaledir ve büyük bir saygısızlıktır.’’ şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 14:43