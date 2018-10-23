Rusya ve ABD üst düzey görüşmesinden net açıklama çıkmadı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşme sonrası, "Bugün dünyada ortak çabalarla çözebileceğimiz çok sayıda problem var. Bunlar, hem nükleer caydırıcılık konusunda stratejik meseleler hem de uzun süredir devam eden büyük anlaşmazlıkları çözme meseleleri ile ilgilidir." dedi.

Görüşme hakkında detayların verilmediği dikkatleri çekti.

Rus ve Amerikan ordusunun özellikle sıcak bölgelerde temas kurduğunu hatırlatan Şoygu, "Bu, tabii ki sürekli olarak çalıştığımız Suriye için de geçerlidir. Amerikalı meslektaşlarımızla olan ilişkilerimizi sürekli olarak sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Şoygu, Rusya ve ABD'nin daha aktif bir diyaloğa ihtiyacı olduğunu da vurguladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Rusya ile diyaloğu genişletmeyi umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki diyaloğu genişletmek ve derinleştirmek için kendilerine önemli görevler verdiğini aktaran Bolton, "Suriye'deki çatışmaların önlenmesi konusundaki müzakerelerin çok başarılı ve faydalı olduğunu, bu diyaloğu genişletip diğer konuları tartışacağımızı umuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayıp Orta Menzilli Nükleer Güçler anlaşmasından (INF) çıkmak istediğini söylemiş, iddia Kremlin tarafından reddedilmişti. Orta Menzilli Nüklleer Güçler INF anlaşması eski Sovyet Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından silahlanma yarışından kaçınılması için imzalanmıştı. Anlaşma, kara konuşlu orta menzilli nükleer füze ve savaş başlıklarının üretimi ve konuşlandırılmasını yasaklıyordu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net