Trump ve Kral Selman Kaşıkçı için karar aldı

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suud Kralı ile görüştü. Suud Kralı, Trump'a "Türkiye ile yakın çalışıyoruz" dedi.Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 15:54
ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suud Kralı ile görüştü. Suud Kralı, Trump'a "Türkiye ile yakın çalışıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suud Kralı ile görüştü. Suud Kralı, Trump'a "Türkiye ile yakın çalışıyoruz" dedi.Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 15:54