AB'den plastik kullanımıyla ilgili yeni karar

AB, çevre kirliliğiyle mücadele edebilmek için tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını yasaklıyor. Aralarında plastik çatal kaşık, torba ve çubukların da bulunduğu 10 ürünün kullanımının yasak olacağı uygulama yarın başlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında açıklanan tek kullanımlık 10 plastik ürüne ilişkin kararı yürürlüğe koyuyor. Bu kapsamda Almanya'da plastik tabak, çatal, kaşık ve pamuklu pipetlerin kullanımına ve satışına yasak getiriyor.

Ellerinde hala stok bulunduran işletmeler ise, stoklarını eritene kadar bu ürünleri kullanamaya devam edebilecek. Fransız hükümeti ise plastik kullanımına ilişkin yasak kararını yıl başında yürürlüğe koydu.

AB kararına ek olarak, ülkede atık karşıtı yasa kapsamında, özellikle restoran işletmecilerinin tercih ettiği polistiren köpük kutuların kullanımı, 1 Ocak’tan bu yana yasak.

Kaynak:TRT