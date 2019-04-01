AB'den yerel seçim açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oy kullanma işlemleri sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunan Kocijancic, "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye'de seçimleri takip etmek için bulunan Avrupa Konseyi'nin gözlemci heyetinin ilk değerlendirmelerini dikkate aldıklarını belirten Kocijancic, nihai sonucu beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA