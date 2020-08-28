Avrupa yine eve mi kapanmalı?

Giderek yükselen vaka sayıları Avrupa'da birçok hükümeti endişelendiriyor. Sürekli olarak yeni seyahat uyarıları yapılıyor, riskli bölgeler açıklanıyor. Bilim insanları Covid-19 pandemisinin sonbaharda yeniden kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yorumcuların kimi kaygılı ve yeni önlemler isterken diğerleri abartılı tepkilerden kaçınmayı salık veriyor.

Dehşet senaryosu gerçekleşmedi

Slovakya gazetesi Aktuality.sk, şu ana kadar edinilen deneyimleri eleştirel bir gözle değerlendirme taraftarı:

“Ulusal ve uluslararası karantina önlemlerinin çoğu orantısız derecede abartılıydı. Pandeminin başta tahmin edildiği kadar tehlikeli ve yıkıcı olmadığı anlaşıldı. Dolup taşan hastane ve yüksek kurban sayısı öngörüleri gerçek olmadı. ... Bu yönde alınmış önlemler de aynı derecede abartılıydı: Ekonominin durması, okulların kapatılması ve sınır geçişlerinin durdurulması. ... Elbette Kuzey İtalya ya da Doğu Fransa'daki binlerce insanın dolu hastanelerde can vermesi gibi olağandışı vakalar da söz konusuydu, ancak bunlar aşırı örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Slovakya ve diğer birçok ülkedeki durum o zaman da şimdi de kontrol altına alınabilir durumda.”

Sokağa çıkış yasakları beraberce belirlenmeli

Matematikçi Miquel Oliu-Barton ve iktisat bilimci Bary Pradelski ise Fransız Le Monde'da bir öneride bulunuyor:

“Ulusal düzeyde yeni bir sokağa çıkma yasağı, hedef odaklı, gerçekçi, anlaşılır ve ortak bir plan kapsamında hayata geçirilmeli. ... Ancak virüs ulusal bir mesele değildir. Bu nedenle böyle bir plan, tüm Avrupa ülkeleri tarafından uygulandığında da anlamlı olacaktır. ... Ortak bir planın varlığı seyahat edenlere güven verecek ve epidemiyolojik koşulların izin verdiği yerlerde böylece seyahat özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacaktır. ... Avrupa tarihi ölçekte ortak bir konjonktür programı üzerinde mutabakata varmayı başardı. Böyle bir durumda virüsün ikinci dalgasıyla baş etmek için hedef odaklı sokağa çıkma yasaklarına dair ortak bir politika izlenmesini ümit edemez miyiz?”

Özgürlüklere getirilecek yeni kısıtlamalar kabul edilemez

60 doktor ve akademisyen, Belçika gazetesi Le Soir sayfalarında yer alan açık mektuplarında Belçika hükümetinin önlemleriyle hesaplaşıyor:

“Başlarda enfeksiyon eğrisini düzleştirerek hastanelere aşırı yük binmesini önlemek gerekiyordu, ki bu anlaşılır bir yaklaşımdı. Ancak şu ana kadar halkın geneli için bir sokağa çıkma yasağının faydası hakkında herhangi bir nesnel veriye ulaşılabilmiş değil. Anlaşılan o ki, tehlikesi mevsimsel gripten daha yüksek olmayan bu virüsün bulaşmasını ne pahasına olursa olsun engellememiz gerekiyor. ... Hükümet, hastaları izole edip virüsün yayılmasını kısıtlamakta kullanılan bir yöntem olan kitlesel taramayı şu ana kadar yapacak durumda değildi. Bunun yerine bir kez daha vatandaşların temel hakları kısıtlanıyor. Bunu daha fazla kabul etmek mümkün değil.”

Bütün toplum katılmazsa olmaz

Macarların kaygısızlığı Macaristan Magyar Nemzet'i endişelendiriyor:

“Macaristan ilk şoku atlattı. İlkbaharda hakim olan korku gözle görülür biçimde azaldı. İnsanları yeniden korku atmosferine sokmak oldukça zor olacaktır. Zaten hedef de bu değil, daha ziyade genel bir dikkatli olma halinin sağlanması. Tehlike henüz geçmedi. ... Pandemiyle etkili bir mücadele için -dün olduğu gibi bugün de- tüm halkın ortak çabasına ihtiyacımız var.”