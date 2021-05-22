Avustralyalılar Filistin için sokaklarda: 'Özgür Filistin'

Avustralya’nın Melbourne, Sydney, Brisbane, Cairns, Hobart ve Wollongong gibi kentlerinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. Melbourne kent merkezindeki Eyalet Kütüphanesi önünde yapılan ve 10 binden fazla Avustralyalının katımlıyla gerçekleşen gösteride ‘‘Binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz’’, "Özgür Filistin", ‘‘Özgür Gazze’’, "İsrail saldırılarını durdurun", "İsrail dışarı", ‘‘Utan İsrail’’, ‘‘Gazze asla ağlama, Filistin asla yok olmayacak’’, ‘‘Hitlerin size yaptığını yapmayı bırakın’’ ve ‘‘İnsanlık nerede’’ yazılı pankartlar eşliğinde sloganlar atıldı.