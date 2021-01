Boris Johnson başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve ölü sayısını açıkladı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadeleye "sürü bağışıklığı" stratejisi ile başlayan, ancak vaka ve ölümlerin artmasıyla bu politikadan vazgeçen İngiltere, zor günler yaşamaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Kovid-19'un bu ülkede mutasyona uğramasıyla vakalar bir anda günlük 70 bin seviyesine kadar çıktı. Hastanelerin yükü de artınca virüse bağlı ölümlerde patlama yaşandı ve vefat edenlerin sayısı 100 bin sınırını geçti.

Boris Johnson'ın sözleri İngiliz gazetelerinde manşet oldu

"TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUM, ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ölü sayısının 100 bini geçmesi sonrası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson basın toplantısı düzenledi.

Bu insanların sevdiklerine veda edemeyerek trajik bir şekilde hayatlarını kaybettiğini söyleyen Johnson, "Hükümet olarak atılan adımların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm" dedi.

Boris Johnson'ın bu sözleri sonrası tüm İngiliz gazeteleri, başbakanın can kaybını açıklarken sarf ettiği "Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm" sözlerini manşet yapıp başını öne eğdiği fotoğrafı kullandı. The Sun gazetesi, "Başbakanın 100.000 ölü için üzüntüsü. Onları hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 3 milyon 689 bin 746 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 100 bin 162 kişi hayatını kaybetti.

Daily Star gazetesi ise, Johnson'a destek verdikleri için özür diledi.

"TÜM BRİTANYA HALKINDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Daily Star gazetesi ise, seçim döneminde Johnson'a destek verdikleri için halktan özür diledi. Gazete, TV sunucusu Piers Morgan'ın başbakan olarak Johnson'dan daha iyi bir iş çıkarabileceğini öne sürdü ve "Görünüşe göre bir canavar yarattık. Daily Star tüm Britanya halkından içtenlikle özür diliyor" ifadelerini kullandı.

