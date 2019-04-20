Danimarka'da camilere yabancı para yardımına engel

Hükümetten ve Danimarka Halk Partisi (Dansk Folkeparti)'den yeni bir yasa önerisi verilerek, yabancı hükümetlerin ve otoritelerin Danimarka'daki dini organlara para vermelerinin yasaklanması istendi.

Kristeligt Dagblad gazetesinde konu ile ilgili yayımlanan haberde, bağışın amacının Danimarka'da özgürlük ve demokrasinin temel haklarını baltalamak olduğuna karar verilirse yasa yürürlüğe girecek.

Geçmişte, Türkiye ve Katar gibi ülkeler hem dini kurumlara hem de camilere para bağışında bulundu. Kanun kredilere, kredi garantilerine, tesis için kira ödemelerine, ekipman bağışlarına ve personel ücretlerini ödemeye odaklanacak.

Türkiye, Roskilde ve Holbæk'te camilere yatırım yaptı ve Katar, Rovsingsgade'de yeni bir caminin inşası için yaklaşık 100 milyon kron bağışladı .

Ancak, uzmanlar bu hareketin yurtdışında bir tepki vermeye neden olacağından korkuyor.

Danimarka Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nün kıdemli bir araştırmacısı Cecilie Felicia Stokholm Banke, “Böyle bir hareketin Türkiye'de dini eşitsizliğin bir başka örneği olarak görülebileceği açıktır” dedi.

Kaynak: cphpost.dk, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 14:53