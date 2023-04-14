Fransa'daki PKK davasında karar günü

Fransa'da, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirtilen 11 sanığın, Fransa’daki Kürt toplumundan "örgüt için şantajla para ve zorla eleman toplama" suçlarından yargılandığı davanın sonucu bugün açıklanacak.

Fransa'da bir kadının, terör örgütü PKK'ya katılmak üzere kaçırılmasının ardından, Haziran 2020'de terörle mücadele savcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

Soruşturma sırasında, Eylül 2020-Mart 2021 tarihlerinde, Fransa'daki Kürt toplumundan terör örgütü PKK için "vergi" adı altında haraç toplandığı da tespit edildi.

Terör örgütünün dağ kadrosunda oldukları açıklanan 4’ü tutuklu 11 sanık için Paris Ceza Mahkemesi'nce karar bugün açıklanacak.