İngiltere Başbakanı'nın konvoyuna araçla daldılar

Belçika'da bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May'in konvoyuna araç daldı. Olayda iki polis memuru yaralandı.

Polis, saldırının May'in Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıldönümü anma törenleri kapsamında İngiliz askerinin mezarlarına gittiği Mons yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

İki motosikletçi, Başbakan May ve Belçikalı mevkidaşı Charles Michel'e eşlik ediyorlardı . Theresa May Başkan Macron ile görüşmek üzere Fransa'ya doğru yola çıkacaktı.

Michel'in adamları kontrol etmek için dışarı çıktığı, ancak May'in, aracında kaldığı bildirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 16:21