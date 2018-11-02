İngiltere'den büyük Cemal Kaşıkçı jesti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

İngiltere, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üstü örtülemeyecek bir olay olduğunu açıklamasının ardından başkent Londra'daki Suudi Arabistan elçiliğinin bulunduğu sokağın adı Cemal Kaşıkçı olarak değiştirme kararı aldı.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere Direktörü Kate Allen konu ile ilgili şunları söyledi:

“Bütün dünya bu öldürme olayında şok oldu ve bizim adalet yerine gelene kadar öfkenin kaybolmasına izin vermememiz hayati önem taşıyor."

“Jamal Khashoggi (Cemal Kaşıkçı)'nin katillere adaletin uygulandığını görmeliyiz - sadece cinayeti gerçekten yapanları değil, onun talimatını verenler."

“Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve yandaşları tarafından yapılan iddiaların aksine, Suudi Arabistan 'reform yapmıyor', eleştirmenleri ve eylemcileri acımasız bir insan hakları çatlağı içinde yuvarlıyor."

"İngiltere’nin acilen ihtiyacı olan bir şey, Suudi Arabistan’a ve Yemen’deki askeri koalisyonun diğer üyelerine yapılan tüm silah satışlarını durdurmak . ”

Kaynak: UAÖ, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 18:20