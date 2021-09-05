İsviçre Türk Toplumunun yeni başkanı belli oldu

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanlığına Suat Şahin seçildi.

Aargau kantonuna bağlı Döttingen ilçesinde yapılan seçimde Suat Şahin delegelerin çoğunluğunun oyuyla İTT'nin yeni başkanı oldu.

İTT'nin 6'ıncı başkanı olan Şahin, seçimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekip arkadaşlarımla birlikte İsviçre Türk toplumuna yakışır bir şekilde görev yapacağız. Türk toplumunun ne türlü sıkıntısı, sorunu varsa bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da inşallah çözümüne yönelik bütün çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda Türkiye'miz ile de iletişimde olacağız. Oraya yönelik çalışmalarımızı da yapacağız." dedi.

En büyük hedeflerinden birinin İsviçre Türk toplumunun entegrasyonuna yönelik eğitim faaliyetleri olduğunu dile getiren Şahin, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruşları başkanlarından kendilerine destek vermelerini istedi.

Şahin, görevi boyunca İsviçre Türk toplumunun birlik ve beraberliğine odaklanacaklarını vurguladı.

"Terör örgütlerine yol vermeyeceğiz"

İsviçre'deki Türklerin sorunlarına yönelik çözümler üretmek için Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) başta olmak üzere, büyükelçilik ve başkonsolosluklarla yakın iş birliği içinde olacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Türk toplumuna yakışır bir dönem geçirmek istiyoruz. Kırmızı çizgimiz belli. Kendini Türk hisseden kim varsa, Türkiye'ye ait hisseden kim varsa hepsine kucak açacağız. Asla terör örgütlerine yol vermeyeceğiz, meyil vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de onların karşısında olacağız. Bu PKK olur, FETÖ olur, hiç fark etmez. Adı ne olursa olsun hepsine karşı güçlü bir şekilde ülkemizi, vatandaşlarımızı temsilen burada çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Şahin, en büyük hayalinin İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te bir "Türk evi" açmak olduğunu sözlerine ekledi.

100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İTT'nin 5'inci dönem başkanlığını Şeref Yıldız yürütmüştü.

Yıldız, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, yeni İTT Başkanı ve yönetimine başarılar diledi.

"Her zaman Türk toplumuna hizmet için var olacağımı bilmenizi isterim." diyen Yıldız, kendisine ve yönetim kuruluna görevi süresince verilen destekten dolayı teşekkür etti.