Korona olana para desteği

The Independent gazetesine göre Bakanlar, daha fazla insanı test yaptırmaya teşvik etmek ve koronavirüse yakalananları evde kalmaya ikna etmek amacıyla ‘maddi durumları ne olursa olsun’ testi pozitif çıkan herkese 500 pound verilmesini öngören bir planı inceliyor.

Araştırmalar, birçok kişinin 10 gün boyunca karantinada kalmanın mali yükü nedeniyle enfekte biriyle temas kurduklarında kendi kendini izole etme talimatlarını görmezden geldiğini gösteriyor.

Gazete, haftalık 453 milyon pounda mal olabilecek planın Hazine Bakanlığı’nı endişelendireceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, bu plana ilişkin yorum yapmayı reddetse de, Bakanlık Sözcüsü, “Bu salgının en zor anlarından birindeyiz ve tıp personelinin evde kalarak ve kurallara uyarak korunmasına yardımcı olmak hepimizin görevidir. Hükümet, tazminat sistemi ile ilgili yerel yönetimlerin tüm masraflarını karşılıyor. Her yetkili, planın dışında isteğe bağlı ödemeler yapma yetkisine sahiptir” dedi.

Bu program başlatıldığında 50 milyon pound tahsis edildiğini dile getiren Sözcü, “Kendi kendini izole etmesi gereken düşük gelirli insanları desteklemek için ek 20 milyon pound sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Şarku'l Avsat