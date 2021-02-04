Kosovalılar artık aşıların kendilerine de gelmesini bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının henüz ulaşmadığı Balkan ülkelerinden Kosova'da halk, bir an önce aşılama çalışmalarına başlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Sipariş edilen aşıların şubat içinde ülkeye ulaşması planlanırken, halk aşılamada çok geç kalındığını düşünüyor.

Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj, ülkesinin aşı tedariki, saklanması ve aşılama programına ilişkin tüm süreci tamamladığını belirterek aşıların bu ay teslim edileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Pfizer/BioNTech aşısı için 500 bin dozluk anlaşma yapıldığı ayrıca Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 360 bin kişinin aşılanması için gerekli doz miktarının sağlanacağı ifade edildi.

Halk gecikmeyi ekonomik nedenlere bağlıyor

İlk Kovid-19 vakasının 13 Mart 2020'de tespit edildiği Kosova'da halen 6 bin 500 civarında aktif vaka bulunuyor.

Aşılanma çalışmalarına bir an önce geçilmesini bekleyen Kosova halkı, yaşanan gecikmeyi ekonomik nedenlere bağlıyor.

Başkent Priştine'de yaşayan Alza Kryeziu, aşılama kampanyasına gönüllü olarak başvuracağını belirterek "Kosova, salgınla mücadelede katı tedbirler aldı ve bunların olumlu etkisini de gördü. Aşıların tedarik edilmesinde ise bu etkiden uzaklaştık." dedi.

Fidan Kozhani ise aşıların gecikmesinde ülkedeki olumsuz ekonomik şartların önemli rol oynadığını savunarak "İlk aşılananlar arasında olmak isterim. Gelişmiş ülkeler imkanları dahilinde hemen aşılamaya geçti. Bizler geç kaldık." diye konuştu.

Aurora Krasniqi, Kovid-19'a karşı bir an önce aşılanmak istediğini söyleyerek salgınla mücadelede bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Agron Bajgora ise Avrupa'daki ülkelere kıyasla yaşanan gecikmeye karşı da sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Balkanlar'da Kosova'nın yanı sıra Kuzey Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek'te de henüz aşılama çalışması başlamadı.

AA