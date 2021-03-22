Kosova'nın yeni Meclis Başkanı Glauk Konjufca seçildi

Kosova'da 14 Şubat'ta yapılan erken genel seçimin ardından yeni dönem milletvekillerinin katılımıyla ilk Genel Kurul oturumu yapıldı. 120 milletvekilinden 113'ünün katıldığı oturumda yapılan başkanlık seçiminde, 69 milletvekilinin desteğini alan Konjufca, yeni Meclis Başkanı oldu.

Konjufca, Meclis Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında, görevini şeref, sorumluluk ve özveri ile yerine getirme sözü vererek, milletvekilleri arasında parti ayrımı yapmayacağını ifade etti.

Kosova halkına da seçime katılımlarından dolayı teşekkür eden Konjufca, yeni hükümetin güven oylamasının yapılacağı meclis oturumu hakkında da zamanında gerekli bilgilendirmenin yapılacağını söyledi.

Bu arada, meclis başkan yardımcılıklarına VV'den Saranda Bogujevci, Kosova Demokratik Partisinden (PDK) Bedri Hamza, Kosova Demokratik Birliğinden (LDK) Kujtim Shala seçildi.

Ülkedeki Sırp toplumundan meclis başkan yardımcısı Slavko Simic, Sırp olmayan diğer azınlıklardan da Aşkali toplumundan Bekim Arifi oldu. Aralarında Türklerin de bulunduğu Sırp olmayan diğer azınlıkların meclis başkan yardımcısı belirli aralıklarla rotasyonlu şekilde seçilecek.

Kosova'da 14 Şubat'ta gerçekleşen erken genel seçimde VV 58 milletvekili elde ederken, PDK 19, LDK 15, Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) 8 ve Sırp toplumu için ayırılan 10 sandalyenin tamamını da Sırp listesi kazanmıştı.

Diğer azınlıklardan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 milletvekili elde ederken, Vakat Koalisyonu, Kosova'nın Yeni Demokratik Girişimi, Roman İnisiyatifi, Yeni Demokratik Parti, Sosyal Demokrat Partisi, Birleşik Goran Partisi, Aşkali Entegrasyon Partisi ve Kosova Romanları Yenilikçi Hareketi birer milletvekili elde etti.

Glauk Konjufca kimdir?

Kosova'nın başkenti Priştine'de 1981'de doğan Glauk Konjufca, Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesinden mezun oldu.

VV'nin kuruluşundan bu yana üyesi olan Konjufca, 2010'da milletvekili, 2011-2014 yıllarında meclis başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Mecliste farklı komisyonlarda da görev alan Konjufca, Ekim 2019'daki erken genel seçiminin ardından kısa bir süre meclis başkanı ve ardından dışişleri bakanı olarak da görev yaptı.

AA