Kraliçeden dünya liderlerine tepki: 'Çok rahatsız edici'

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth, Cardiff'teki Galler Parlamentosu'nun açılışına katıldı. Parlamento başkanı Elin Jones ve Cornwall Düşesi ile canlı yayımlanan bir sohbet gerçekleştiren Elizabeth, konuşmasında Glasgow'da gerçekleştirilecek iklim zirvesi Cop26 hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu. Elizabeth, Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri ile birlikte zirveye katılacak.

'KONUŞUP KONUŞUP SONRA HAREKETE GEÇMEMELERİ ÇOK RAHATSIZ EDİCİ'

T24' te yer alan habere göre; II. Elizabeth, ''İnanılmaz değil mi? Sürekli Cop hakkında konuşuluyor. Hala kim katılacak bilmiyorum. Sadece kimlerin gelmediğini biliyoruz. Konuşup konuşup sonra harekete geçmemeleri çok rahatsız edici'' diye konuştu.

Jones, Prens William'ın ''Dünyanın en zekilerinin bu gezegeni tamir etmeye odaklanmasına ihtiyacımız var; gidip yaşayacak başka yer bulmaya çalışmalarına değil'' sözlerini gündeme getirdi.

II. Elizabeth, William'ın sözlerine katıldığını ifade etti.