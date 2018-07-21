Liderler Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Aliyev ile Fransız mevkidaşı arasında yapılan görüşmelerde Karabağ sorunu da ele alındı.

Aliyev, Paris’teki Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. Liderler, saray girişinde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Liderlerin görüşmelerinde Karabağ sorunu da ele alındı.

Taraflar, Azerbaycan-AB ilişkileri hakkında görüş alışverişinde de bulundu. Fransa’nın önde gelen şirketlerinin Azerbaycan’daki faaliyetlerini daha da genişletmek istedikleri vurgulandı. Aliyev, temasları çerçevesinde 11 Fransız şirketinin temsilcileriyle toplantı yaptı. Bu toplantılarda ekonomik işbirliği için umut verici sonuçlar alındı. Aliyev, Azerbaycan ile Fransa şirketleri arasında 2 milyar dolardan fazla ticari anlaşma imzalandığını söyledi. Bu sözleşmeler uygulandığında, ticaret hacminin daha da artacağı öngörülüyor.

GÜNEY GAZ KORİDORU

Görüşmelerde enerji güvenliği konusu da gündeme geldi. Güney Gaz Koridoru’nun başarıyla uygulandığı belirtildi. Ayrıca; petrol ve gaz sektöründe işbirliği, altyapı, ulaşım, uzay endüstrisi, hava taşımacılığı, metro inşaatı, askeri-teknik işbirliği konuları da ele alındı. Toplantıda Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa da değinildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu sorunun çözümü konusunda Azerbaycan’ın konumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

AGİT’in Minsk Grubu eşbaşkan ülkesi olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Makron da, sorunun çözümünde aktif olarak yer alacağını belirtti. Daha sonra iki ülkenin liderleri ve ilgili bakanları çeşitli anlaşmalara imza attı.