Londra'da 'Değişen Ortadoğu'da Türkiye' paneli

Eylül ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptığı toplantının hemen öncesinde ilk olarak New York'ta, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki resmi ziyareti sırasında Berlin'de ve kasım ayında da G20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te düzenlenen "Turkey Today/Bugünün Türkiyesi" panellerinin yeni durağı İngiltere olacak.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bugünün Türkiyesi" paneller dizisinin yeni etabı Londra'da yapılacak.

Panelin 4'üncüsü, "Değişen Ortadoğu'da Türkiye'nin Rolü" başlığıyla 12 Aralık Çarşamba günü Naval and Military Club'ta düzenlenecek.

Panelde, her biri alanında uzman Türk ve İngiliz konuşmacılar İngiliz kamuoyuna "Türkiye'nin dış politikası" gündemini anlatacak.

Panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları katılacak.

Türk ve İngilizler, Türkiye'nin gündemini anlatacak

İngiltere'nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland'ın moderatörlüğünü üstleneceği panele, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile Dr. Claire Spencer konuşmacı olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet "Ortadoğu Bağlamında Türkiye'nin Batı ile İlişkileri", İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Sabah Gazetesi Yazarı ve SETA Stratejik Araştırmalar Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın "Türkiye'nin Ortadoğu Politikasındaki Dönüşüm", Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Eski Başkanı Dr. Claire Spencer da "Brexit Sonrası Türkiye ile Ticari İlişkiler ve Diplomatik Ortadoğu Ajandası" başlıklı konuları ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Bugünün Türkiyesi" paneller dizisinin 3'üncüsü "Dünya 5'ten Büyüktür" başlığıyla 27 Kasım Salı günü Buenos Aires'te yapılmıştı.

Kaynak: AA