Miçotakis'ten son dakika Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı" açıklamasına yanıt verdi. Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını açıklamıştı.

Stoltenberg'in açıklamasının ardından Türk Dışişleri, bu çağrıdan memnuniyet duyulduğunu belirterek, "diyaloğa hazırız" mesajını vermişti.

Ancak Yunan kaynaklar, Atina'nın bu kararı onaylamadığını iddia etmişti.

NATO'NUN AÇIKLAMASINA YUNANİSTAN'DAN RESMİ YANIT

AFP'nin aktardığına göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis; Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması amacıyla görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin tehditlerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: HABER7

