Fransa’da Müslüman otoriteler 'Fransa İslam'ı' projesine tepki gösteriyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimince hazırlanan ve Fransa İslam Konseyi (CFCM) üyesi bazı federasyonlarca imzalanan ancak ülkedeki Müslüman çoğunluğu temsil etmekten uzak olarak nitelendirilen "Fransa İslam'ı" projesine tepkiler sürüyor.

Savoie Bölgesi İslam Konseyi’nden (CDCM) yapılan açıklamada, hükümet üyelerince hazırlanan Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü'nün bölgedeki Müslüman otorite ile derneklere danışılmadan anlamsız bir hevesle hazırlandığı belirtildi.

Bölgedeki Müslüman toplumun tüzükten memnun olmadığına ve metne itiraz ettiğine işaret edilen açıklamada, sadece Müslümanları 'hedef gösterici' bu tüzüğün kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu absürt durum kabul edilemez. Fransız Medeni Kanunu'nun 21. ve 24. maddeleri gereğince, ülke vatandaşlarının hak ve görevleri açıkça belirtilmiştir. Tüm vatandaşlar, cinsiyet, köken, ırk veya din ayrımı olmaksızın kanun önünde eşittir ve eşit yargılanır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Temel hakların yasal güvenceyle korunduğunun "sorgulanır hale geleceği" uyarısı

Tüzükteki maddelere bakıldığında yasal güvence altında olan bu temel hakların korunduğunun sorgulanır hale geldiğine dikkatin çekildiği açıklamada, tüzüğün"Müslümanların dinlerini yaşamada devlete müdahale yetkisi vermeyen, din ve vicdan hürriyetini korumayı garanti eden 1905 Laiklik Yasası'na aykırı" olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Savoie bölgesi CDCM toplumsal istikrardan yana olmaktan geri durmayacak. Konsey bu alandaki tüm tarafların temsil edileceği ve uygun koşullarda değerlendirilip hazırlanan bir tüzükten yanadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Valiliğin ve bölgedeki çeşitli yerel derneklerin katılımıyla ortak bir çalışma yapılması tavsiye edilen açıklamada, bunun azami mutabakatı sağlamada önemli bir adım olacağı ve toplumsal uyumu pekiştireceği vurgulandı.

Daha önce de aralarında Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF), Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG), Rhone Bölgesi ve Seine-Saint-Denis'teki Müslüman toplum ile kuruluşlar, ilgili aktörlerin, imamların onayı alınmadan tüzüğün yukarıdan dayatıldığı eleştirisini getirmişti.

Fransa İslam'ı Projesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 Ekim’de açıkladığı “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasa tasarısı kapsamında CFCM’in bünyesinde Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasını ve ülkedeki Müslüman temsilcilerin kendi aralarında “ortak bir İslami anlayış” üzerinde birleşmelerini talep etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı 18 Ocak’ta ülkedeki birçok Müslüman temsilci ile görüşmüş, hazırlanan Fransa İslam’ı Prensipler Tüzüğü’nü imzalamalarını istemişti.

Bazı temsilcilerin imzalamasına karşı aralarında Fransa’daki Türk toplumunu temsil eden kişilerin de yer aldığı birçok temsilci de “İslami akaide aykırılık oluşturduğu” gerekçesiyle tüzüğü imzalamayı reddetmişti.

CFCM bünyesindeki 8 federasyondan 5'i tüzüğü imzalamış, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tüzüğü imzalamayanların devletle ilişiklerinin kesileceği tehdidinde bulunmuştu.

AA

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 08:50