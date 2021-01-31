Nijeryalı korsanlar Ukraynalı gemicileri serbest bıraktı

Zelenskiy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalı diplomatlara ve denizcilerin serbest bırakılmalarında payı olan herkese minnettar olduğunu belirtti.

Nijerya kara sularında 1,5 ay önce alıkonulan "Stevia" isimli geminin mürettebatından 6 Ukraynalı denizcinin serbest bırakıldığını kaydeden Zelenskiy, "Vatandaşlarımız güvende ve yakın zamanda vatanlarına dönüşlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de korsanların saldırısı sonucu "Stevia" isimli gemideki 6 Ukraynalının aralarında bulunduğu 8 kişilik mürettebat kaçırılmıştı.

AA